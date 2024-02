¡El regate imposible! Messi le hace "sombrerito" a un jugador tendido en el césped

-

El Inter Miami inauguró la temporada 2024 de la Major League Soccer con un recital de Leo Messi.

En la noche del miércoles 21 de febrero, el Inter Miami inauguró la temporada 2024 de la Major League Soccer (MLS) recibiendo en el DRV PNK Stadium al Real Salt Lake.

La temporada pasada el conjunto de las 'Garzas' finalizó en la antepenúltima posición, con tan solo 9 victorias en 34 jornadas, algo inadmisible para este equipo plagado de estrellas.

Es por eso que de la mano de Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, la escuadra rosa y negra buscará conseguir su primer título de MLS Cup en toda su historia.

Sin embargo, en la primera jornada de la nueva temporada, los protagonistas en las anotaciones fueron otros, el finlandés Robert Taylor y el paraguayo Diego Gómez, que obtuvieron la victoria por 2-0.

No obstante, la magia de los exjugadores del FC Barcelona se mantiene, y si no anotan, asisten, y tal fue el caso de Messi y Suárez, los autores de las dos asistencias en el encuentro de Florida.

Pero a pesar de las asistencias, lo más llamativo del encuentro fue un regate de la 'Pulga' que muchos han catalogado como "imposible", ya que su rival se encontraba tendido en el césped.

Los jugadores del Real Salt Lake pensaban que el astro argentino no se dirigiría al lugar donde se encontraba el futbolista en el suelo, pero el 8 veces ganador del Balón de Oro tenía otros planes.

Con un toque sutil al balón, Lio logra levantar la esférica por encima del jugador en el piso, evitando así que la marca lo persiga, lastimosamente la jugada no termina en gol porque su disparo es detenido.