Sala resuelve que Pedro Cuevas vaya a juicio

Una resolución de la Sala Regional Mixta, revocó la resolución de una jueza que dictó sobreseimiento a favor de Pedro Cuevas y ordenó que el cantante enfrente juicio.
La Sala Regional Mixta declaró con lugar la apelación presentada por el Ministerio Público y querellanes adhesivos y ordenó que Pedro Cuevas enfrente juicio por el delito de agresión sexual en concurso real con agravación con la pena.
La resolución de la Sala, se da luego que la jueza Mayra Méndez, del juzgado de Femicidio de Chimaltenango, dictara sobreseimiento a favor de Cuevas y que se apelara dicha decisión.
La Sala al declarar con lugar la apelación, revocó lo ordenado por la jueza Méndez y le ordenó que programe audiencia de ofrecimiento de prueba, la cual se desarrollará el próximo lunes 12 de enero en Chimaltenango.
Ese día, se conocerá la fecha y la judicatura que conocerá el juicio contra Cuevas.
Al ser consultado, el cantante aseguró que no emitirá opinión.
Cronología del caso:
- 2021: Pedro Cuevas fue denunciado. El caso es conocido por un juzgado en la Antigua Guatemala, pero el acusado recusó a los jueces y no se desarrolló la audiencia.
- 2023: El caso llegó a Chimaltenango, la jueza de Femicidio, Mayra Méndez, le dictó falta de mérito. Los querellantes apelaron la resolución ante la Sala Regional Mixta.
- Noviembre 2024: la Sala otorgó la apelación y resolvió que Cuevas debía quedar ligado a proceso penal y en prisión preventiva
- Mayo 2025: la jueza Méndez convoca para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala, ligó a proceso a Cuevas, pero le otorgó medidas sustitutivas.
- Noviembre 2025: Méndez en audiencia de etapa intermedia dictó sobreseimiento a favor de Cuevas.
- Diciembre 2025: MP y los querellantes apelan la resolución de la jueza Méndez.
- Enero 2026: La Sala Regional Mixta declara con lugar la apelación, revoca la resolución de la jueza y envía a juicio a Pedro Cuevas.