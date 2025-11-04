Osmel Sousa deja Miss Universo para sorpresa de muchos

Osmel Sousa se retiró del concurso Miss Universe, sorprendiendo al mundo de la belleza.
En medio de problemas internos en la organización, el famoso Zar de la Belleza quedó fuera de la competencia según informó una fuente a People en Español, aunque aún se desconoce la causa.
Fuente confirmó a People en Español que el legendario preparador de misses quedó fuera de la competencia sin dar mayor detalle: "ya no estarás más", confirmó la fuente, "Sale del concurso".
Osmel es famoso por haber moldeado a decenas de reinas que llevaron a Venezuela a la cima de los concursos internacionales.
Sousa también fue una clave en el éxito de Venezuela, entrenó a reinas que obtuvieron múltiples coronas de Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional.
Su exigencia, disciplina y ojo crítico lo convirtieron en una de las personalidades más influyentes del entretenimiento latinoamericano.
Por alrededor de 50 años el famoso fue parte fundamental de los concursos, ello lo llevó a formar parte del programa televisado "Nuestra Belleza Latina".
Aún no se revela el motivo de la salida del famoso. La noticia de su partida fue inesperada, ya que, unos días atrás el famoso se encontraba en el set de Telemundo hablando del concurso.