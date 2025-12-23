Versión Impresa
México: Los momentos posteriores al accidente de un avión de la Marina (video)

  • Por Reychel Méndez
23 de diciembre de 2025, 12:54
Se sigue investigando que provocó la perdida de control de la aeronave. (Foto: Univision Houston)

El avión realizaba una misión humanitaria para trasladar a un niño con quemaduras graves

Un avión de la Marina de México, que realizaba una misión humanitaria para trasladar a un niño con quemaduras graves junto con otras siete personas, se estrelló en la bahía de Galveston, Texas.

El accidente provocó al menos cinco muertes, según confirmaron las autoridades. Entre las víctimas se reportaron integrantes de la secretaría de la Marina, un menor de edad y personal médico. 

Según reportes oficiales el accidente sucedió al rededor de las tres de la tarde del pasado lunes 22 de diciembre y se continúan las investigaciones para definir la causa por la que el avión se desplomó. 

En las imágenes se puede observar escombros de la nave flotando en el agua, asimismo autoridades tratando de rescatar a personas atrapadas entre las estructuras.

