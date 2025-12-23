México: Los momentos posteriores al accidente de un avión de la Marina (video)

El avión realizaba una misión humanitaria para trasladar a un niño con quemaduras graves
OTRAS NOTICIAS: Trump advierte que lo más "inteligente" sería que Maduro deje el poder
Un avión de la Marina de México, que realizaba una misión humanitaria para trasladar a un niño con quemaduras graves junto con otras siete personas, se estrelló en la bahía de Galveston, Texas.
El accidente provocó al menos cinco muertes, según confirmaron las autoridades. Entre las víctimas se reportaron integrantes de la secretaría de la Marina, un menor de edad y personal médico.
Según reportes oficiales el accidente sucedió al rededor de las tres de la tarde del pasado lunes 22 de diciembre y se continúan las investigaciones para definir la causa por la que el avión se desplomó.
En las imágenes se puede observar escombros de la nave flotando en el agua, asimismo autoridades tratando de rescatar a personas atrapadas entre las estructuras.