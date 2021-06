Nicole Franco, mezzosoprano guatemalteca, ingresa a prestigiosa academia en Francia

Nicole Franco encontró en Francia el lugar para afinar su especialización y hacer su debut como solista.

OTRAS NOTICIAS: Obra de guatemalteca sorprende en la Bienal de Diseño de Londres

Nicole Franco es la primera guatemalteca en asistir a la "Académie Baroque International" en la región francesa de Périgord Noir y en ser parte de un festival de ópera que se celebra en Francia.

La "Académie Baroque Internationale du Périgord Noir" (Academia Barroca Internacional de Périgord Noir) es dirigida por el director de orquesta español Iñaki Encina Oyón y apoya la carrera de jóvenes cantantes e instrumentistas, permitiéndoles participar cada año en la producción de obras del repertorio barroco.

Los espectáculos se presentan durante el festival de la región de Périgord Noir. Ingresa aquí para conocerla.

"Me enteré de que convocaron a audiciones a través de un 'en vivo' en Instagram y la fecha límite era el 30 de abril, justo en mi cumpleaños. Ese día, en medio de mi celebración, decidí participar. Lo peor que podía pasar era que me dijeran que no, así que mandé dos vídeos: un aria de Mozart llamada Voi Che Sapete, y un aria de Händel llamada Ombra Mai fu. El 11 de mayo recibí un correo de aceptación junto a 11 cantantes internacionales más", explicó Nicole en una entrevista a Soy502.

"Me comunicaron que clasifiqué como la primera guatemalteca en 19 ediciones, es un gran honor para mí representar a mi país y a Centroamérica, estoy muy emocionada de aprender junto a personas de todo el mundo", agregó.

La especialidad de Nicole Franco

La cantante se especializa en música del período barroco (compuesta durante los siglos XVII y XVIII) y encontró en Francia el lugar donde afinará su especialización y hará su debut como solista.

"La música del barroco se caracteriza por la búsqueda de la perfección y virtud, los compositores e intérpretes debían buscar ser impecables siempre", explicó la guatemalteca, destacando a los compositores Bach, Handel, Vivaldi y Purcell como algunos de los máximos representantes del género.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicole (@franconicole)

"A mí esa música me suena a matemática o a los engranajes de un reloj", dijo.

Franco interpretará la obra llamada "Sanctus et Sancta maria Magdalena", composición del alemán Johan Adolph Hasse y el tema "Miserere" en D menor. Estará en Francia del 3 al 19 de agosto del 2021.

"No dudes en hacer lo que amas con todo tu corazón, pues el amor a la música es la clave para el trabajo, dedicación y esfuerzo excepcional", aconsejó Nicole a quienes desean seguir sus sueños en este arte.

Nicole recibió el Premio artista del Año en 2019. (Foto: Instagram)

Especialista en Ópera

Nicole Franco estudió música en la Universidad del Valle de Guatemala, en el Conservatorio Nacional de Música y simultáneamente se especializó en Ópera.

Ha pertenecido a diversos coros guatemaltecos, además de presentar conciertos como solista.

Participó en el World Youth Choir (Coro Mundial de Jóvenes), en la edición Francia y Portugal, celebrado en 2019, también fue seleccionada en 2020 pero debido a la pandemia la reunión no se llevó a cabo.

También recibió el premio Artista del Año 2019 por la Organización Premio Artista del Año en su edición XXXIX.

Nicole es una apasionada de la música barroca. (Foto: Instagram)