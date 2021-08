¿Por qué Michael Scott (Steve Carrel) regresó a "The Office" tras haber dejado la serie?

La última emisión (capítulo 188) de la serie de comedia "The Ofiice" se transmitió en 2013 y a pesar del paso del tiempo muchos fanáticos sintieron la ausencia de Steve Carrel en la trama.

Muchos de los actores de la trama tomaron exitosos caminos, entre ellos Brian Baumgartner (Kevin Malone), quien lanzó dos podcast llamados "An Oral History of The Office" y "The Office Deep Dive with Brian Baumgartner" en Spotify y Apple Podcasts, donde cuenta pormenores y curiosidades más allá de lo que se vio en el show.

Brian Baumgartner tiene dos podcast de "The Office". (Foto: Oficial)

Las actrices Angela Kinsey (Angela Martin) y Jenna Fischer (Pam Beesly) también tomaron este camino con su podcast "Office Ladies".

Baumgartner reveló la historia detrás del regreso de Steve Carell como Michael Scott, especialmente para el final de la serie.

En el episodio 11 de "An Oral History of The Office" habló de una aparición sorpresa de Carell.

¿Cómo fue su aparición?

Michael Scott (Carell) dejó la compañía Dunder Mifflin para mudarse a Colorado con Holly (Amy Ryan), al final de la séptima temporada.

En una entrevista de Baumgartner con el creador de la serie Greg Daniels, y Steve Carrel, dijeron que el actor dudaba en regresar para el final.

“Greg quería que el final fuera una gran reunión familiar y cualquier reunión de “The Office” no estaría completa sin Steve Carell. ¿Y había estado en proceso por un tiempo, entre tú y Steve, o fuiste a verlo y él inmediatamente dijo, sí, volveré?”, preguntó.

“Creo que estaba realmente ansioso de que no se tratara solo de él. Tenía pensamientos sobre qué lo llevaría de vuelta a la situación y realmente le gustó la idea de volver para la boda de Dwight. Regresó por su amigo Dwight”, contestó Daniels.

La aparición de Carrel en el último capítulo de "The Office". (Foto: Oficial)

“Se lo había dicho a Greg: 'No creo que sea una buena idea porque sentí que la historia de Michael definitivamente había terminado y estaba reticente a volver porque ustedes tenían dos temporadas más'. Ese era el final de todos los demás, Michael ya había tenido el suyo, por eso simplemente no quería, al mismo tiempo sentí que debería hacerlo por respeto a todos ustedes y por mi amor por todos”.

Por esa razón, el querido y odiado personaje hizo una última participación en el show.

Tras su aparición en la comedia, a Carrell le llovieron ofertas de trabajo en otros proyectos, esto fue el motivo por el que se retiró del programa.

"The Office" fue una serie de televisión británica emitida por primera vez en Reino Unido por la cadena BBC Two que inició el 9 de julio de 2001. Fue adaptada para Estados Unidos por NBC en 2005.