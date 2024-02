"... No se suba": microbús causa polémica entre guatemaltecos por curioso letrero

-

El microbús no pasa desapercibido por un peculiar mensaje que lleva escrito. Ahora, ha causado todo un debate en redes sociales.

Un microbús en Mazatenango se ha vuelto tema de conversación entre guatemaltecos por un peculiar mensaje que se lee sobre este.

Y es que en redes sociales comenzó a circular la fotografía del vehículo utilizado para transporte público, en donde se observa el texto: "Si no lleva sencillo, no se suba".

Según cuentan algunos internautas, se trata de una petición del piloto para evitar inconvenientes con sus pasajeros. Sin embargo, esta medida ha desatado todo un debate en redes.

"Un buen trabajador y comerciante tiene que tener sencillo para atraer clientes", "A mí me parece bien, hasta en la mano llevaría mi pasaje para no perder tiempo", "Que retire su unidad si no quiere trabajar", "Eso es abusivez de los pilotos", "Aplausos señor chofer", se lee.

Mira la imagen: