¡Microbús volcado! Accidente deja varios heridos en ruta Interamericana

Accidente de tránsito



A la altura del kilómetro 90 de la Ruta Interamericana Occidente se produce un accidente de tránsito, microbús que cubre la ruta de Los Encuentros a Tecpán Guatemala vuelca, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Tecpán a bordo de las unidades… pic.twitter.com/CRnhD92sv3