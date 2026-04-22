¡Microbús volcado! Accidente deja varios heridos en ruta Interamericana

Al menos 12 personas fueron trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas, tres de ellas en estado delicado.
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Un fuerte accidente de tránsito sucedió la tarde de este miércoles 22 de abril en el kilómetro 90 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango.
Por causas que aún no han sido establecidas, en el lugar quedó volcado un microbús que cubre la ruta de Los Encuentros a Tecpán, lo que provocó que varias personas resultaran heridas.
Bomberos Municipales Departamentales informaron que atendieron y trasladaron al Hospital Nacional de Tecpán a tres víctimas que se encontraban en estado delicado. También, asistieron en el lugar de los hechos a otras nueve personas.
Mientras que, los Bomberos Voluntarios indicaron que tras brindarle atención prehospitalaria a otras nueve víctimas, las trasladaron al mismo centro asistencial.