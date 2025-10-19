Miembros de Limp Bizkit dan el último adiós a Sam Rivers

-

El legado musical de Sam Rivers continúa vivo a través de los grandes éxitos de Limp Bizkit.

El mundo del metal está de luto tras anunciarse la muerte del bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers.

La banda Limp Bizkit confirmó la triste noticia del fallecimiento de su bajista a los 48 años. (Foto: X)

A través de las plataformas oficiales de Limp Bizkit, los miembros de la banda confirmaron el fallecimiento de Rivers a los 48 años.

En la publicación, DJ Lethal se despidió de su amigo con un mensaje en la publicación en nombre del grupo: "Te amamos, Sam. Descansa en el poder, mi hermano. Vivirás a través de tu música y las vidas que ayudaste a salvar, trabajo de caridad y amistades. Tenemos el corazón roto".

Los fans recordarán a Sam por su estilo y energía en cada presentación. (Foto: X)

¿Quién fue Sam Rivers?

Sam Rivers comenzó su carrera junto al guitarrista Rob Waters y el vocalista Fred Durst en 1994. La formación de Limp Bizkit se completó en 1996, con la integración de Wes Borland y DJ Lethal.

Rivers nació el 2 de septiembre de 1977 en Jacksonville, Florida, Estados Unidos; su pasión por la música comenzó a los 12 años al aprender a tocar bajo.

Sam mantuvo su vida en privado, por lo que se desconoce si alguna vez estuvo casado, si tiene hijos y su grado académico.