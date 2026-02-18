Miércoles de Ceniza, la celebración que marca el inicio de la Cuaresma

-

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, tiempo de reflexión y preparación para la Pasión y Muerte de Cristo.

OTRAS NOTICIAS: Las siete procesiones que recorrerán la ciudad esta primera semana de Cuaresma

Este miércoles, miles de católicos en Guatemala se unen en un acto de fe al recibir la cruz de ceniza en la frente, marcando el inicio de la Cuaresma.

Desde tempranas horas, decenas de iglesias en la capital y en distintos municipios abrieron sus puertas para que los fieles participaran en misas durante todo el día.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

En la Catedral Metropolitana, ubicada en la 7a. avenida y 7a. calle de la zona 1, la Eucaristía de las 8:00 horas, presidida por el padre José Luis Colmenares, contó con una numerosa asistencia, aunque que habrá otras misas a las 10:00, 12:00, 15:00 y 17:00 horas.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

En el Santuario Nacional Expiatorio del Sagrado Corazón, Don Bosco, las celebraciones comenzaron desde las 6:00 y 8:00 horas, y se repetirán por la tarde a las 17:00 y 18:30 horas.

Por su parte, la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, El Calvario, ofrecerá misas desde las 6:30 hasta las 18:30 horas.

El sacerdote José Luis Colmenares presidió la primera misa en la Catedral Metropolitana. (Foto: Estuardo Paredes)

Época de reflexión

Para los católicos, el Miércoles de Ceniza representa mucho más que una fecha del calendario. Es un momento de reflexión y renovación espiritual, recordando con la cruz de ceniza las palabras bíblicas: "Recuerda que eres polvo y al polvo volverás".