Migración anuncia que suspenderá sus labores dos días por asuetos

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) también dio a conocer los servicios que continuarán operando con normalidad.
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El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) anunció que suspenderá sus labores administrativas durante dos días por asuetos establecidos.
La institución informó que las Oficinas Centrales, Centros de Emisión de Pasaportes y Sedes Migratorias Regionales permanecerán cerradas los días 29 y 30 de junio del presente año.
Esto se debe a los asuetos establecidos en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente, mismos que contemplan el 63 aniversario de labor en materia migratoria y el Día del Ejército.
Sin embargo, los puestos de control migratorio fronterizos aéreos, marítimos y terrestres continuarán operando con normalidad para garantizar la atención de viajeros y el control migratorio en los distintos puntos de ingreso y egreso del país, según explicó el IGM.
Se recomienda a la población tomar las previsiones necesarias para la realización de sus trámites migratorios y de emisión de pasaportes.
Las labores administrativas y la atención al público se reanudarán el próximo 1 de julio en el horario habitual.