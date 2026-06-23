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¡No es tu internet! Reportan caída de servicio en Facebook e Instagram

  • Por Geber Osorio
23 de junio de 2026, 16:26
Las aplicaciones de Meta han presentado fallas este martes. (Foto ilustrativa: iStock)

Las aplicaciones de Meta han presentado fallas este martes. (Foto ilustrativa: iStock)

Las redes sociales de Meta han presentado problemas en la navegación este martes 23 de junio.

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Usuarios de las distintas redes sociales de Meta, han presentado fallas dentro de las aplicaciones como Facebook, Instagram y WhatsApp.

Las fallas más comunes que se han reportado son: la carga del contenido o problemas al navegar en dichas redes sociales.

En el sitio DownDetector se comenzaron a recibir reportes de los problemas de conexión en Facebook e Instagram a partir de las 15:10 horas, en donde decenas de usuarios presentaron fallas.

Miles de usuarios reportaron problemas con el servicio de Facebook e Instagram. (Imagen: Downdetector)
Miles de usuarios reportaron problemas con el servicio de Facebook e Instagram. (Imagen: Downdetector)

Mientras que en Whatsapp, ha sido menor el número de reportes, pero preocupó a los usuarios, quienes pensaron que se trataba de un problema con su internet o dispositivo electrónico.

De momento, Meta no se ha pronunciado ante estas fallas técnicas.

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