¡No es tu internet! Reportan caída de servicio en Facebook e Instagram

Las redes sociales de Meta han presentado problemas en la navegación este martes 23 de junio.
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Usuarios de las distintas redes sociales de Meta, han presentado fallas dentro de las aplicaciones como Facebook, Instagram y WhatsApp.
Las fallas más comunes que se han reportado son: la carga del contenido o problemas al navegar en dichas redes sociales.
En el sitio DownDetector se comenzaron a recibir reportes de los problemas de conexión en Facebook e Instagram a partir de las 15:10 horas, en donde decenas de usuarios presentaron fallas.
Mientras que en Whatsapp, ha sido menor el número de reportes, pero preocupó a los usuarios, quienes pensaron que se trataba de un problema con su internet o dispositivo electrónico.
De momento, Meta no se ha pronunciado ante estas fallas técnicas.