¿Cuándo finalizan las clases en las escuelas de Guatemala?

El Ministerio de Educación (Mineduc) ha confirmado las fechas para el cierre del ciclo escolar 2025 en Guatemala, estableciendo el 18 de noviembre como la finalización de clases en centros públicos.

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó que el ciclo escolar en los centros públicos del país finalizará el 18 de noviembre, mientras que el cierre oficial de escuelas será el 26 del mismo mes.

Con ello concluye un año marcado por la implementación de nuevas estrategias para mantener la enseñanza, a pesar de la interrupción causada por la huelga del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), indico Francisco Cabrera, viceministro de Educación en Guatemala.

Durante las protestas del Steg alrededor de 4,500 escuelas suspendieron actividades en distintos puntos del país, indicó el Mineduc. (Foto: Archivo/Soy502)

Cabrera explicó que, además de cumplir con el calendario escolar, este año se enfocó en recuperar los aprendizajes que se vieron afectados durante el paro magisterial dirigido por Joviel Acevedo este año; donde al rededor de 4,500 escuelas suspendieron actividades en distintos puntos del país.

El paro magisterial del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Acevedo, se presenta como un conflicto recurrente que ha interrumpido el ciclo escolar en el país en varias ocasiones.

Continuidad educativa

Ante esa situación, el Mineduc implementó la Estrategia de Continuidad Educativa, una medida temporal que busca compensar el tiempo perdido en las aulas.

En la actualidad el plan se desarrolla en 12 departamentos y se extenderá hasta el 30 de noviembre, con materiales y recursos diseñados para reforzar los contenidos en cada nivel escolar

Con estas iniciativas, las autoridades buscan cerrar el año escolar con la mayor cobertura posible y garantizar que los estudiantes completen los contenidos previstos pese a las interrupciones del ciclo.