Maestros de la Fundación Adentro llegan a la Residencia de Arjona

La Fundación Adentro dijo presente en la residencia Lo que el Seco no dijo.

Desde temprano, maestros y directivos de la Escuela Nohemí Morales de Arjona llegaron al teatro para compartir la emoción del evento.

El grupo, acompañado por representantes de la Fundación Adentro, participó con entusiasmo y orgullo en esta jornada especial.

Maestros de El Progreso viven un día inolvidable con Arjona. (Foto: Luis Pos/ Nuestro Diario)

"Ver la ilusión de los docentes al entrar por primera vez al teatro es algo único", expresó Ángela Fernández, directora de la fundación.

La institución, creada por Arjona, promueve el arte, la cultura y la educación en comunidades guatemaltecas.

La emoción de los maestros fue palpable al ingresar al recinto. (Foto: Luis Pos/ Nuestro Diario)

221 alumnos En la Escuela Nohemí Morales.

La escuela, ubicada en El Progreso y fundada en honor a la madre de Arjona, brinda educación preprimaria y primaria a más de doscientos niños. Su labor educativa refleja el compromiso del cantautor con la niñez y su deseo de transformar vidas a través del conocimiento.

Los educadores compartieron su admiración por el legado de Arjona. (Foto: Luis Pos/ Nuestro Diario)

Mientras el teatro se prepara para otra noche de música, los maestros celebran el ejemplo de quien demuestra que el arte también enseña y que las melodías pueden sembrar esperanza.