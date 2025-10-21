Minex informa sobre disputa territorial entre Guatemala y Belice

-

Ministerio señala cuáles son las fases del proceso.

OTRAS NOTICIAS: Arévalo solicita a la ONU que se resuelvan las diferencias entre Guatemala y Belice

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) brindó una capacitación para periodistas y comunicadores sobre el comienzo de las futuras audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el Diferendo Territorial con Belice.

El diferendo territorial data de siglos, la tensión entre los dos estados lleva más de 150 años de negociaciones para esclarecer el legado de soberanía.

La postura de ambos estados incluye que en juicio se tome en cuenta el espacio territorial, marítimo e insular (Islas o cayos).

LEA MÁS: Belice responde a diferendo territorial con Guatemala

Este viernes 17 de octubre se desarrolló una capacitación para medios de comunicación acerca de los avances de la disputa territorial que se ha sostenido entre Guatemala y Belice.

Esta capacitación fue dirigida por la Unidad de Soberanía y Dominio de la Cancillería y sus asesores.

Según Carlos Ramiro Martínez Alvarado, ministro de Relaciones Exteriores, el país se encuentra ante un hito histórico, un arbitraje que, independientemente de su resolución final, "delineará un antes y un después en la historia de Guatemala" y de la región.

Guatemala tiene un diferendo territorial con Belice. (Foto: Archivo / Soy502)

Si bien, por el momento se mantiene el juicio de manera confidencial, se sabe que este diferendo es considerado uno de los procesos internacionales más antiguos y complejos que ha tenido Guatemala.

El proceso judicial se divide en tres fases esenciales. La primera fase es la escrita, donde se presentó en 2020 más de 4,000 pruebas de por qué Belice pertenece a territorio guatemalteco.

La segunda es la fase oral en la que se citarán a ambos gobiernos. Actualmente el juicio se encuentra entre la fase escrita y en espera de la oral.

LEA TAMBIÉN: En 2025 podría haber fallo por disputa territorial entre Guatemala y Belice

La tercera fase es la sentencia y con ello la respuesta definitiva e inapelable.

Por aparte, según el Acuerdo Especial firmado en 2008 y aprobado en el 2018, tanto Guatemala como Belice, en la sentencia, aceptarán la resolución del CIJ reafirmando su compromiso político de cooperación.

Hasta el momento se sabe que no existe una frontera que divida a los dos estados, solo existe una línea de adyacencia que marca un aproximado del límite de ambos territorios, esto confirmado por la Unidad de Soberanía y Dominio.