Gobernación anuncia conferencia de prensa tras disturbios en cárceles

Luego de los disturbios registrados en los centros penitenciarios, el Ministerio de Gobernación convocó a una conferencia de prensa.
En Fraijanes II, Renovación I en Escuintla y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, algunos privados de libertad causaron disturbios y daños a instalaciones, vulnerando la seguridad del personal del Sistema Penitenciario y de otros reos.
Esto especialmente en Renovación I, donde se provocó un incendio de gran magnitud y la toma de las torres de vigilancia; así como el bloqueo de la ruta hacia el penal, familiares de los reos organizados para impedir el paso y el incendio de un vehículo por desconocidos.
Por ello, el Ministerio de Gobernación realizará una conferencia de prensa a las 14:15 horas en las instalaciones de la Unidad Nacional por la Gobernabilidad (Unagob), ubicada Avenida Hincapié, 23-50, zona 13.
Dado que estos eventos fueron resultado de las operaciones gubernamentales y de seguridad para tomar el control en los centros preventivos desde el pasado 6 de enero.