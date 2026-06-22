Pobladores incendian tres vehículos particulares en Escuintla (video)

Tras la acción de los pobladores, varios vehículos quedaron prendidos en llamas.
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Al menos tres vehículos particulares fueron incendiados durante esta mañana en Sipacate, Escuintla.
El hecho se registró en la carretera que conduce a El Paredón, luego que una empresa privada llegara a un terreno del área y personas que se encontraban en el lugar arremetieran contra ellos.
Hasta el momento no se han establecido las causas que pudieron haber incitado a los pobladores a incendiar los vehículos.
Según información que compartió Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), este hecho no involucró vehículos de la institución ni a autoridades de las Fuerzas de Seguridad.
Inicialmente, se creía que se trataba de un allanamiento que habría terminado con agentes e investigadores del Ministerio Público retenidos, sin embargo, el vocero de la PNC indicó que se trataba de información falsa.