Vacunas rusas: Las Sputnik V vendrán a Guatemala este miércoles, promete Salud

La ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró que no realizarán análisis a las vacunas rusas. Un día antes dijo que si las vacunas no servían, no se usarían.

Este miércoles 5 de mayo arribarán las primeras vacunas de Sputnik V, provenientes de Rusia, aseguró la ministra de Salud, Amelia Flores. Sin embargo, se desconoce cuántas dosis vendrán y en qué momento, únicamente aseguró el día.

En un inicio, Salud señaló que serían 100 mil dosis las que vendrían hace una semana y luego se informó que serían solo 50 mil que servirían para inmunizar a la misma cantidad de personas.

Flores aseguró que aún no se tiene la hora del ingreso de las vacunas, pero por ahora se inició la Fase 2 con el medicamento de AstraZeneca que ingresó a través del mecanismo Covax.

Además, la ministra añadió que ha habido una tendencia "a la estabilidad" en relación con la tercera ola de contagios de coronavirus en Guatemala. "No se puede bajar la guardia, los hospitales siguen con una saturación del 70% de pacientes graves", manifestó.

No harán análisis

Pese a que Flores dijo en una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que Salud haría un análisis en el extranjero de la vacuna rusa, en conferencia de prensa dijo molesta que no se hará ninguna verificación del medicamento.

"No hay ninguna necesidad de evaluar, ni perder el tiempo en hacer pruebas a la vacuna Sputnik V... Me parece crítico que estén pidiendo un análisis de este inmunizador cuando no se ha pedido en otras marcas", condenó la funcionaria.

Además, informó que un laboratorio mexicano les hará llegar un informe de la eficacia y efectividad de la Sputnik V, ya que ese país ya las está utilizando.

Investigarán filtración

De acuerdo con la ministra de Salud se hará una investigación para determinar quién "filtró" el acuerdo de compra venta con el Gobierno Ruso y que permitirá la adquisición de 16 millones de vacunas Sputnik V.

"Estamos preocupados porque trascendió un documento oficial y confidencial entre ambos países que podría afectar las negociaciones con la compra de la vacuna", dijo.

También aseguró que habrá sanciones porque el convenio no debió salir a la luz pública, debido a los acuerdos de confidencialidad entre las naciones que impedían revelar mucha información que contiene el documento.

En el contrato, por ejemplo se reveló que la compra se hizo a través de la firma de responsabilidad limitada Human Vaccines LLC, la cual ha participado en la compra venta de las vacunas en Honduras y Argentina, creada por el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, por sus siglas en inglés) como una subsidiaria, con el objeto hacer negociaciones de compra venta.

Además, se exime de responsabilidad a Rusia por el retraso en la entrega del medicamento y lo obliga sólo a pagar un 10% del contrato total, en caso de alguna eventualidad con la vacuna.