Ministra de Salud: "Médicos cubanos son irremplazables"

La titular del ministerio de Salud, Amelia Flores, fijó su postura por la presencia de la brigada de médicos cubanos en Guatemala: "Es un apoyo indiscutible e irremplazable. No podemos cambiarlo en este momento, ni queremos cambiarlo", comentó.

Durante una entrevista en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, Flores aclaró que hubo una mala interpretación de lo que dijo sobre la revisión del presupuesto que permite la presencia de los médicos cubanos en el país luego de conocer la propuesta del diputado Felipe Alejos quien pide expulsarlos de Guatemala.

ESTO DIJO LA MINISTRA EN EL CONGRESO:

Alejos cuestiona que el Gobierno de Guatemala pague al régimen cubano por servicios médicos. Calificó de vergonzoso que se apoye a un gobierno "dictatorial, asesino, como Cuba" y añadió que no se trata de un servicio gratuito ya que los médicos cubanos reciben un salario de 7 mil quetzales. "Les quita oportunidad de trabajo a médicos guatemaltecos", comentó.

LA PROPUESTA DE ALEJOS:

Apoyo irremplazable

Flores asegura que no está de acuerdo con la propuesta hecha por Alejos y a que el apoyo de la brigada de médicos cubanos en el interior del país "es irremplazable" ya que cuentan con nefrólogos, anestesiólogos y obstetras que trabajan, ejemplificó, en Santa Catarina la Tinta, en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas.

"En esos lugares no tenemos esos especialistas de Guatemala que quieran irse a esos lugares. La verdad, que ni por sueldos diferentes a los que paga el Ministerio (de Salud) habitualmente. Cuesta que (los médicos nacionales) se vayan a un área departamental (...) a esos municipios nadie quiere ir", comentó la ministra.

QUE NO SE TE PASE:

La funcionaria, incluso mencionó que el Ministerio de Salud incluyó en su políticas que los médicos residentes de especialidad realicen su trabajo a nivel departamental con la idea de fortalecer esas áreas. Mientras esto ocurre, los cubanos trabajan en las comunidades a donde los servicios de salud no llegan.

"No he recibido quejas o denuncias en cuanto al trabajo de los médicos cubanos. Los hemos visto trabajar en las comunidades a lugares donde no llegan nuestros servicios", comentó la ministra.

ENTÉRATE:

Sobre la propuesta del diputado, señaló que este desconoce la labor que la brigada de médicos cubanos realiza en el país. "Sería muy bueno que viera el tipo de trabajo que ellos están haciendo para poder dar ese tipo de declaraciones".