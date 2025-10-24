Ministro Marco Antonio Villeda analizará la continuidad la cúpula policial

-

El titular de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que decidir continuidad de la cúpula de la PNC, se tomará luego de sostener una reunión con las autoridades de la Policía.

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda Sandoval señaló que realizará una evaluación y para tomar una decisión posterior, junto a su equipo de trabajo, sobre cambiar o no a la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC).

El funcionario confirmó la información durante la conferencia de prensa La Ronda, en la cual señaló que, para llevar a cabo la evaluación, se reunirá "con todos los altos mandos de la PNC, para platicar con ellos".

"Junto con el primer viceministro de Seguridad —Estuardo Roberto Solórzano— se hará ese análisis para ver si es necesario hacer un cambio en la cúpula de la policía o si se confirma su continuidad", declaró Villeda Sandoval.

La cúpula de la Policía Nacinonal Civil será evaluada en los próximos días. (Foto: Archivo / Soy502)

El ministro también indicó que se harán cambios fundamentales para renovar por completo la cúpula del Sistema Penitenciario.

"Los nombres los estaremos anunciando luego. Tenemos que hacer también una reforma en el tema de la capacitación de los miembros de la guardia penitenciaria, tiene que ser una guardia que tenga por lo menos una jerarquía, un escalafón", afirmó el funcionario.

Entre los planes de Villeda Sandoval está hacer todo lo posible para que los reos ya no puedan seguir comunicándose desde la prisión.

"Lógicamente tenemos que hacer una reforma completa del Sistema Penitenciario porque tenemos que romper con ese círculo vicioso, en donde se hacen requisas, se incautan teléfonos y al poco tiempo se vuelve a ocurrir en la misma situación", precisó el ministro.