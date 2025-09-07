Ministro de Gobernación se pronuncia por operativos en "El Gallito"

Durante el operativo ya se han realizado varias capturas.
EN CONTEXTO: Operativo en El Gallito: reportan a los primeros capturados
Desde las primeras horas de este domingo se está realizando un fuerte operativo en el barrio El Gallito, en donde participan más de 200 fiscales del Ministerio Público (MP), junto a más de 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército de Guatemala.
El Director General de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, es quien lidera este operativo con el fin de realizar capturas, perfilar sospechosos y obtener información para avanzar en la lucha contra la delincuencia.
La PNC ya ha reportado varias capturas, entre ellos uno de los encargados de vigilar el sector.
Ministro se pronuncia
Francisco Jiménez, ministro de Gobernación se pronunció a través de sus redes sociales, en donde confirma que los operativos se están realizando en tres puntos específicos: Barrio El Gallito, colonia Colón Argueta y en el asentamiento Las Calaveras.
Según Jiménez, la labor se inició con más de 1500 elementos de Fuerzas Especiales de la PNC.