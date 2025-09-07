Ministro de Gobernación se pronuncia por operativos en "El Gallito"

OPERATIVO MASIVO ZONA 3



• Barrio “El Gallito”

• Colonia “Colón Argueta”

• Asentamiento “Las Calaveras”



Ingresamos con +1,500 elementos de #FuerzasEspeciales de @PNCdeGuatemala para impactar directamente las operaciones criminales de la #MaraSalvatrucha. #GobernAcción pic.twitter.com/lRj1qVfMkm