Ministro de Gobernación se pronuncia por operativos en "El Gallito"

  • Por Jessica González
07 de septiembre de 2025, 10:29
Francisco Jiménez se pronuncia tras los operativos de este domingo. (Foto: archivo/Soy502)

Durante el operativo ya se han realizado varias capturas.

EN CONTEXTO: Operativo en El Gallito: reportan a los primeros capturados

Desde las primeras horas de este domingo se está realizando un fuerte operativo en el barrio El Gallito, en donde participan más de 200 fiscales del Ministerio Público (MP), junto a más de 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército de Guatemala.

El Director General de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, es quien lidera este operativo con el fin de realizar capturas, perfilar sospechosos y obtener información para avanzar en la lucha contra la delincuencia.

La PNC ya ha reportado varias capturas, entre ellos uno de los encargados de vigilar el sector.

Ministro se pronuncia

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación se pronunció a través de sus redes sociales, en donde confirma que los operativos se están realizando en tres puntos específicos: Barrio El Gallito, colonia Colón Argueta y en el asentamiento Las Calaveras

Según Jiménez, la labor se inició con más de 1500 elementos de Fuerzas Especiales de la PNC.

  Últimas noticias de Guatemala

