Presentadora de televisión es atacada por un taxista en Bogotá

Minutos de horror sufrió la presentadora Gabriela Cárdenas de CityTv por un taxista en Bogotá. Ella logró salvarse pero resultó golpeada.

La comunicadora narra la angustia vivida por intentar usar un servicio de taxi cuando fue atacada por un hombre y ante la frustración de no lograr su objetivo, él la golpeó.

Gabriela Cárdenas, una presentadora de CityTV, narra en su red social su mala experiencia y explica que nunca toma un taxi en la calle, siempre lo hace por aplicación, pero reconoce que cometió el error de subirse a un taxi en la zona T porque llevaba casi media hora pidiendo uno y ninguno llegaba y ya se quería ir. Dijo presentir que algo podía salir mal pero no hizo caso a su intuición.

"El taxista era un muchacho de unos 23 años, le subió a la música y comenzó la carrera. Yo comencé a seguir por Google Maps todo el camino y de repente él empezó a meterse por otras calles y ahí se me hizo raro", describe la presentadora.

Estando a cinco minutos de su casa el joven frena y se gira y le dice: "Cierra bien la puerta". Entonces ella ve que otro hombre que estaba esperándolo en la calle se intenta subir al taxi. En ese instante confirmó que su intuición no le estaba mintiendo.

"Mientras el hombre me intenta poner la mano en la boca para callarme yo saqué toda mi fuerza del mundo, lo empujaba y gritaba ¡auxilio, ¡auxilio!, pero nadie salía. Como vio que no pudo meterme al carro de nuevo, me tiró al piso y arrancó junto con el muchacho que conducía", narró.

Gabriela dice que después de lo sucedido es una lección aprendida para ella, pero se siente impotente de que una persona no pueda tomar un servicio sin esperar lo peor. "Yo no sé qué querían hacerme, si violarme o robarme después, lo único que agradezco es estar sana y salva", agregó.