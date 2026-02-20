Con misa y velación: Despiden al "Padre Quique" en Quetzaltenango (video)

-

Monseñor Carlos Enrique Yarzebski Guerra le dedicó más de 50 años a la comunidad católica.

La noche del pasado jueves 19 de febrero se dio a conocer sobre el fallecimiento de Monseñor Carlos Enrique Yarzebski Guerra, quien era conocido por los feligreses como "Padre Quique", en La Esperanza, Quetzaltenango.

El "Padre Quique" falleció a sus 78 años de edad y desde este viernes se dio inicio a su velación y sepelio en la Parroquia de La Santa Cruz, La Esperanza.

El "Padre Quique" le dedicó más de 50 años de su vida a la comunidad católica. (Foto: Redes sociales)

Decenas de personas han comenzado a despedirse del párroco, a las 8:30 horas de esta mañana se realizó la primera Santa Misa en dicha iglesia.

Este sábado 21, se realizará otra misa a las 10:00 de la mañana con los sacerdotes de La Arquidiócesis de Los Altos. Mientras, el próximo domingo 22 se realizará una última, igualmente a las 10:00 de la mañana.

Posteriormente, se depositará su cuerpo en el Cementerio General de Quetzaltenango, en donde los feligreses y demás personas podrán acompañar la honras fúnebres.