Misión Misuri: Guatemala viaja con buen ánimo a San Luis

Pocas horas de sueño, avión y gimnasio. Así fueron los momentos posteriores de Guatemala después de vencer a Canadá en penales e instalarse en las semifinales de la Copa Oro 2025.

Aunque ese poco descanso no fue impedimento para las sonrisas y la buena vibra de los seleccionados en el traslado. No es para menos. Si antes del juego ante los canadienses se percibía un buen ambiente, ahora los decibeles se han ido a las nubes.

¡RUMBO A SEMIFINALES! #SeleMayor rumbo a Misuri donde disputará la semifinal de Copa Oro ante la Selección de Estados Unidos.#VamosGuate #ModoSelección ⚽️ pic.twitter.com/k8Y4hXu3JO — FFG (@fedefut_oficial) June 30, 2025

Nada que lamentar. Tras la primera revisión médica todo el plantel se encuentra en condiciones para el duelo ante Estados Unidos de este miércoles.

Es opción

Buenas noticias. El mediocampista Óscar Castellanos ya está a disposición del técnico mexicano Luis Fernando Tena para el duelo ante los norteamericanos.

This will be a fun one pic.twitter.com/xE0oGRuQsw — Gold Cup (@GoldCup) June 30, 2025

El jugador de Antigua había sufrido una inflamación en el tobillo derecho, tras haber recibido un pisotón en el juego ante Guadalupe, el último de la fase de grupos.

Mientras, la lesión de Jonathan Franco ha evolucionado de forma satisfactoria, pero se esperará hasta el entreno de este martes para determinar si puede ser opción o se prefiere no arriesgarlo.