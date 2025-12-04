Misión de la OEA alerta que crisis en Usac afecta comisiones de postulación

-

El organismo internacional también pidió que exista transparencia en el proceso de postulación del Tribunal Supremo Electoral.

La Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

En un comunicado de prensa, la Misión recordó que dicha casa de estudios desempeña un rol clave en diversos procesos de postulación del país.

"La prolongada crisis de gobernanza universitaria afecta la legitimidad y el funcionamiento adecuado de las comisiones de postulación y procesos de designación en los que la Usac participa como actor clave", indica el documento.

La OEA envió una Misión Especial al país. (Foto: OEA / Soy502)

La OEA enmarcó su pronunciamiento dentro de su mandato de acompañar el fortalecimiento del Estado de derecho y dar seguimiento a los procesos de elección de segundo grado.

Reiteró la importancia de que "las autoridades universitarias y, en particular, los miembros del CSU que fueron electos y aún no han asumido sus cargos, lo hagan a la brevedad, en estricto apego a la Constitución, la ley y las resoluciones judiciales vigentes".

Según la misión, avanzar hacia la plena integración del CSU es un paso esencial para garantizar procesos institucionales legítimos, regulares y confiables.

Postuladora del TSE

En el comunicado la Misión también recordó que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece en su artículo 141 literal c) que las sesiones de la Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) deben llevarse a cabo en el Congreso.

"En consistencia con el principio de máxima publicidad en los asuntos de interés público, la Misión subraya la importancia de que estas sesiones se celebren en la sede parlamentaria y sean transmitidas en vivo y ampliamente difundidas a través de diversos canales, garantizando la transparencia, la información pública y fortaleciendo la confianza ciudadana", puntualiza el texto.

En los próximos días empezará el trabajo de la postuladora del TSE. (Foto: Archivo / Soy502)

La OEA exhortó a todas las instituciones involucradas en el proceso a asegurar que los procesos de postulación y designación se conduzcan de manera "institucionales, públicos, transparentes, imparciales, participativos y libres de presiones indebidas".

La Misión reafirmó además su disposición de continuar acompañando los esfuerzos nacionales "en un diálogo constructivo con todas las autoridades, actores relevantes del país y la sociedad guatemalteca".