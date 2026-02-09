Misión de la OEA advierte que designación de magistrados del CSU puede ser impugnada

-

Destaca que los procesos de designación de magistrados constitucionales deben regirse por criterios de idoneidad y probidad.

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala señaló que si no se renueva el Consejo Superior Universitario (CSU) su designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) "puede causar impugnaciones".

Mediante un comunicado de prensa, la Misión Especial de la OEA recordó que toma nota de la apertura del proceso a cargo del CSU de la Universidad de San Carlos (Usac), para la designación de la magistratura titular y suplente ante la CC para el período 2026 2031.

Agregó que "toda designación debe descansar en órganos electores regularmente integrados, con procedimientos transparentes y criterios objetivos que refuercen su legitimidad".

Si el CSU de la Usac no está conformado como lo ordenó la CC podría ser suceptible de impugnaciones advierte la Misión de la OEA. (Foto: Archivo / Soy502)

La Misión de la OEA recordó que "la regularización y renovación oportuna del CSU de la Usac es indispensable para preservar la legalidad, legitimidad y certeza jurídica de la designación que le corresponde ante la CC".

"Mientras persista el incumplimiento de la sentencia de la CC que ordena renovar al CSU, cualquier designación que realice ese órgano se desarrolla en un escenario cuestionado que posteriormente puede causar impugnaciones y tensiones constitucionales", puntualiza el comunicado.

La Misión recordó que "los procesos de designación de magistrados constitucionales deben regirse por criterios de idoneidad, probidad, independencia e integridad, así como por una evaluación pública, objetiva y transparente de las trayectorias y antecedentes de las personas postuladas".

Agregó que "dicha evaluación debe considerar información pertinente y verificable sobre la conducta funcional previa, el respeto a los Derechos Humanos, las garantías fundamentales y el impacto institucional para la democracia de las decisiones adoptadas en el ejercicio de cargos públicos".

Crítica a Consulo Porras

Además de advertir que la decisión del CSU puede ser impugnada si no se cumple con lo ordenado por la CC, la Misión también criticó la postulación de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) María Consuleo Porras.

"En este contexto, la Misión toma nota de que la actual fiscal general ha presentado su expediente para optar a magistrada titular y suplente de la CC en representación del CSU de la Usac", precisa el documento.

La Misión recordó que la actual fiscal general ha sido señalada por actores nacionales e internacionales "por presunta obstrucción de investigaciones de corrupción y por socavar la democracia y el Estado de Derecho".

Destacó que el análisis de la postulación de una persona cuyo ejercicio de la autoridad fue condenado por abuso de poder mediante una resolución del Consejo Permanente de la OEA "exige una evaluación y una motivación especialmente rigurosa, pública y verificable".

Agregó que dicha postulación debe estar bajo "un escrutinio objetivo reforzado a la luz de los estándares interamericanos sobre independencia judicial y probidad".

La fiscal general y jefa del Ministerio Público Consuelo Porras busca un espacio en la Corte de Constitucionalidad. (Foto: Archivo / Soy502)

"La Misión subraya que la legitimidad, credibilidad y autoridad moral de la CC dependen en gran medida de que los órganos postulantes ponderen estos antecedentes con seriedad y de forma integral", precisa el documento de OEA.

Por último, la Misión reiteró su disposición de "brindar cooperación técnica" y convocó a todos los actores "a conducirse con responsabilidad, respeto al orden constitucional y compromiso con la democracia y los Derechos Humanos en Guatemala".