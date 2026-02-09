CC confirma exclusión de ciencias afines de la elección de magistrados del CANG

-

Con la disposición, sigue vigente el amparo provisional otorgando por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo

La Corte de Constitucionalidad (CC) decidió rechazar dos acciones que buscaban revertir, la decisión de una Sala de excluir a los profesionales de ciencias afines agremiados en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), de la elección de los magistrados titular y suplente de dicha corte.

Con esta decisión, el amparo provisional emitido por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo que ordena al CANG que la elección de magistrados titular y suplente de la CC se lleve a cabo sin la participación de profesionales de ciencias afines agremiados al Colegio, sigue vigente.

La disposición de la Corte también confirma que la segunda vuelta que llevará a cabo el CANG el próximo 12 de febrero para elegir a sus dos representes ante la CC deberá hacerse únicamente con la participación de abogados.

Las acciones rechazadas este lunes por la Corte fueron promovidas por las autoridades del CANG que no están conformes con la decisión de la Sala.

El Colegio de Abogados designa a un magistrado titular y uno suplente para integrar la Corte de Constitucionalidad. (Foto: Archivo / Soy502)

¿Cuáles eran las acciones?

La primera acción que fue rechazada por la CC fue un recurso de apelación, que en el ordenamiento jurídico guatemaltecos es un medio de impugnación ordinario.

Con la apelación la parte inconforme puede solicitar a un tribunal superior la revisión, modificación, revocación o confirmación de una resolución o sentencia dictada por un juez inferior.

Esta acción se basa en lo que se define como Derecho de Defensa y busca garantizar el doble grado de jurisdicción ante posibles errores de hecho o derecho cometidos por los órganos jurisdiccionales.

La segunda acción es un ocurso de queja el cual según la doctrina jurídica es un mecanismo de impugnación que se presenta ante un tribunal superior para denunciar la denegación o retardo injustificado de justicia por parte de un tribunal inferior.

Con el ocurso de queda la parte inconforme también puede denunciar irregularidades en la tramitación de un amparo y puede solicitar que el tribunal superior corrija la situación y ordene la actuación correcta.

Esta acción es común en materia constitucional y puede ser presentada por cualquier parte interesada que se sienta afectada por la actuación o decisión de un tribunal inferior.

Con su decisión la CC deja vigente el amparo que ordena al CANG llevar a cabo la elección de sus representantes solo con la participación de abogados. (Foto: Archivo / Soy502)

Sobre el amparo provisional

El amparo en cuestión fue solicitado por los abogados Diego Sagastume Vidaurre y Ricardo Sagastume, quienes pidieron que se excluyera a politólogos, sociólogos, internacionalistas y criminalistas de la elección de los magistrados titular y suplente que el CANG debe designar ante la CC.

La protección constitucional provisional fue otorgada por los magistrados Irma Yolanda Sosa Flores, Roberto Morales Gómez y Caren Guzmán Sagastume, quienes conforman la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo.

Según fotografías compartidas en redes sociales, las dos magistradas que otorgaron el amparo han participado en actividades que promueve al actual magistrado de la CC, Néster Vásquez, quien busca su reelección y fue designado por el CANG.

La decisión que tomó la sala se hizo oficial a dos días de que se llevaran a cabo las votaciones en el CANG lo cual alteró las actividades programas y generó una serie de críticas por parte de los profesionales afectados y varios sectores, incluidos el Gobierno.

Durante una conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo lamentó "que se hayan tomado criterios de manera arbitraria en el contexto de este proceso" al referirse a "la exclusión de profesionales de las ciencias afines que son miembros del Colegio".

Arévalo destacó que en elecciones anteriores del CANG, de las cuales que han salido magistrados titulares y suplentes que han servido en la CC, "se han realizado sin establecer esta diferenciación".

"Hacerlo de esta manera a solo horas de la votación evidencia arbitrariedad y desesperación de quienes están intentando hacer una manipulación para impedir la libre expresión de todas las personas que tienen derecho", afirmó el mandatario en esa ocasión.