Miss Costa de Marfil sufre tropezón al ser anunciada en el Top 5 de Miss Universe

  • Por Selene Mejía
20 de noviembre de 2025, 21:53
Miss Costa de Marfil tropezó al ser llamada al Top 5. (Foto: Instagram)

Miss Costa de Marfil sufrió un resbalón al ser llamada al escenario como parte del Top 5, en la edición 74 de Miss Universe, celebrada este 2025. 

Olivia Yace comenzó a desfilar cuando el nombre de su país fue mencionado, los nervios y la emoción la sorprendieron y al comenzar su camino por poco cae. 

Olivia logró la compostura. (Foto: Instagram)

La reina tambaleó sin embargo esto no fue impedimento para angustiarse, trató de volver a la compostura y continuó como toda una diva. 

La joven brilla la noche del certamen y muchos la tienen como la favorita. 

