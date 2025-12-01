Miss Universe Guatemala le da la bienvenida a la Navidad

Raschel Paz celebra la temporada con nuevo look festivo.
La Miss Universe Guatemala celebra el comienzo de su época favorita del año con una nueva sesión de fotos.
Raschel Paz inaugura oficialmente la temporada navideña con un diseño elegante y sofisticado con el que resalta su belleza.
En las imágenes, Raschel luce un vestido de terciopelo en color corinto, con un corte en el centro, complementado con un gran moño que hace alusión a los regalos.
Paz complementó su atuendo con medias largas a juego, maquillaje natural con tonos cálidos y definidos, junto con el peinado lacio y brillante.
Con esta producción, la modelo guatemalteca no solo da inicio a la Navidad, sino que reafirma su imagen como una referente de moda y glamur a nivel internacional.