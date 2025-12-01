Versión Impresa
Miss Universe Guatemala le da la bienvenida a la Navidad

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
01 de diciembre de 2025, 12:17
Miss Universe Guatemala
Raschel Paz abre la Navidad con una sesión llena de glamur.&nbsp;(Foto: Instagram)

Raschel Paz celebra la temporada con nuevo look festivo.

La Miss Universe Guatemala celebra el comienzo de su época favorita del año con una nueva sesión de fotos.

Miss Universe Guatemala inaugura su época favorita. (Foto: Instagram)
Raschel Paz inaugura oficialmente la temporada navideña con un diseño elegante y sofisticado con el que resalta su belleza.

En las imágenes, Raschel luce un vestido de terciopelo en color corinto, con un corte en el centro, complementado con un gran moño que hace alusión a los regalos.

El terciopelo realza la belleza de la reina guatemalteca. (Foto: Instagram)
Paz complementó su atuendo con medias largas a juego, maquillaje natural con tonos cálidos y definidos, junto con el peinado lacio y brillante.

La modelo combina glamur y espíritu navideño. (Foto: Instagram)
Con esta producción, la modelo guatemalteca no solo da inicio a la Navidad, sino que reafirma su imagen como una referente de moda y glamur a nivel internacional.

