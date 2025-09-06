Miss Universe Guatemala presume belleza desde el Mercado Central

Raschel Paz resaltó el colorido y la tradición guatemalteca en una sesión de fotos realizada en el Mercado Central, de la zona 1 capitalina.
La Miss Universe Guatemala posó en diferentes áreas del mercado, luciendo un vestido de terciopelo negro y joyas doradas.
"De Guatemala para el universo", escribió junto a las imágenes. En distintas ocasiones, Raschel ha expresado su deseo de mostrar ante el mundo un país "empático", que no solo se visita sino que se siente.
Para la soberana, "cada color, tradición y sabor cuenta una historia milenaria", según dijo a Soy502, en una entrevista tras su coronación.
Fue el pasado 12 de julio, cuando Paz fue electa Miss Universe Guatemala 2025. Desde entonces comenzó su ardua preparación para el certamen internacional.
La gran final de Miss Universo se celebrará el viernes 21 de noviembre, en Tailandia.