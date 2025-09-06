Versión Impresa
Miss Universe Guatemala presume belleza desde el Mercado Central

  • Con información de Priscilla León/Colaboradora
06 de septiembre de 2025, 14:03
Miss Universe Guatemala
Raschel Paz fue coronada Miss Universe Guatemala en julio pasado. (Foto: Instagram/Raschel Paz)

Raschel Paz resaltó el colorido y la tradición guatemalteca en una sesión de fotos realizada en el Mercado Central, de la zona 1 capitalina.

Paz busca representar a Guatemala y todo aquello que nos identifica. (Foto: Instagram/Raschel Paz)
La Miss Universe Guatemala posó en diferentes áreas del mercado, luciendo un vestido de terciopelo negro y joyas doradas.

"De Guatemala para el universo", escribió junto a las imágenes. En distintas ocasiones, Raschel ha expresado su deseo de mostrar ante el mundo un país "empático", que no solo se visita sino que se siente.

Para la soberana, "cada color, tradición y sabor cuenta una historia milenaria", según dijo a Soy502, en una entrevista tras su coronación.

En noviembre, viajará a Tailandia para la final de Miss Universo. (Foto: Instagram/Raschel Paz)
Fue el pasado 12 de julio, cuando Paz fue electa Miss Universe Guatemala 2025. Desde entonces comenzó su ardua preparación para el certamen internacional.

La gran final de Miss Universo se celebrará el viernes 21 de noviembre, en Tailandia.

