Miss Universe Jamaica sufre aparatosa caída en la gala preliminar

Personal del certamen ingresó rápidamente para brindarle apoyo.
La Miss Universe Jamaica fue trasladada de emergencia al hospital Paolo Rangsit luego de sufrir un accidente durante el desfile de gala.
Los videos que circulan en las plataformas muestran a Gabrielle Henry luciendo glamurosa con un vestido anaranjado con detalles brillantes en dorado.
Cuando avanzaba por la pasarela con seguridad, Henry llegó al borde del escenario y cayó de forma abrupta al suelo.
De inmediato, los presentes se levantaron para ayudarla y el personal del certamen ingresó para asistirla y la retiró en camilla hacia un área privada.
Poco después, la organización lanzó un comunicado oficial para reportar el estado de salud de la modelo, confirmando que "no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida".