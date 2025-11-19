Los trajes nacionales más destacados del Miss Universo 2025

-

El desfile de traje nacional honra la identidad cultural de cada país.

El desfile se ha consolidado como uno de los segmentos más emblemáticos de Miss Universe, ya que, a diferencia de otras etapas, esta pasarela presenta la identidad histórica, artística y simbólica de cada país a través de un vestuario muy elaborado.

Guatemala

Raschel Paz usó un traje inspirado en la cultura de Xela para el National Costume en Tailandia. pic.twitter.com/2dUrs5jESW — Marilin Alvarez (@Jaaaz___) November 19, 2025

El traje nacional de Raschel Paz es un homenaje a la grandeza cultural, corazón del altiplano guatemalteco, a Xela y a la fuerza cultural de Guatemala.

México

México, Fátima Bosch, presentando su traje típico en Miss Universo #MissUniverse pic.twitter.com/PSaHNEVvjM — nacho con O (@NachoConO) November 19, 2025

Fátima Bosh presentó un traje inspirado en Xochiquetzal, figura asociada a la belleza, el amor y la creatividad dentro de la mitología mexicana.

Tailandia

ทรงพลัง ยิ่งใหญ่ ไทยแลนด์!



"วีนา-ปวีนา" ในชุด "สุวรรณรากษา พญายักษ์พิทักษ์สุวรรณภูมิ" ในรอบ ชุดประจำชาติ บนเวทีประกวด Miss Universe 2025



ผลงานการออกแบบโดย "อาร์ท - อัครัช" #วีนา #ปวีนาซิงห์ #VeenaPraveenar #Veena #PraveenarSingh #MGIxMU #MissUniverse… pic.twitter.com/t4v5Er1taP — WEED_ENT (@WEED_ENT) November 19, 2025

Veena Praveenar Singh apostó por un traje inspirado en el Gigante Guardián de Suvarnabhumi, figura emblemática de protección en la tradición tailandesa.

Puerto Rico

Puerto Rico, Zashley Alicea, presentando su traje típico para Miss Universo en puntas, pocas pueden #MissUniverse pic.twitter.com/e1IJVeDIfA — nacho con O (@NachoConO) November 19, 2025

Zashley Alicea lució un traje basado en el zumbador esmeralda, también conocido como colibrí puertorriqueño, con el objetivo de reflejar la diversidad de la naturaleza de su país.

Chile

INNA MOLL DEVORANDO CON EL TRAJE TÍPICO ✨#MissUniverse2025 #MissUniverse pic.twitter.com/D4jkfWvC4B — ️‍️ (@comentodtodo) November 19, 2025

Inna Moll lució una capa con una representación de la cordillera de los Andes, acompañada de detalles alusivos a palomas que simbolizan esperanza y resiliencia.