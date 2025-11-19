Los trajes nacionales más destacados del Miss Universo 2025

El desfile de traje nacional honra la identidad cultural de cada país.
DESCUBRE: Raschel Paz se luce en Miss Universe con su traje nacional
El desfile se ha consolidado como uno de los segmentos más emblemáticos de Miss Universe, ya que, a diferencia de otras etapas, esta pasarela presenta la identidad histórica, artística y simbólica de cada país a través de un vestuario muy elaborado.
Guatemala
El traje nacional de Raschel Paz es un homenaje a la grandeza cultural, corazón del altiplano guatemalteco, a Xela y a la fuerza cultural de Guatemala.
México
Fátima Bosh presentó un traje inspirado en Xochiquetzal, figura asociada a la belleza, el amor y la creatividad dentro de la mitología mexicana.
PODRÍA INTERESARTE: Miss Universe: Raschel impone glamour en la competencia preliminar
Tailandia
Veena Praveenar Singh apostó por un traje inspirado en el Gigante Guardián de Suvarnabhumi, figura emblemática de protección en la tradición tailandesa.
Puerto Rico
Zashley Alicea lució un traje basado en el zumbador esmeralda, también conocido como colibrí puertorriqueño, con el objetivo de reflejar la diversidad de la naturaleza de su país.
Chile
Inna Moll lució una capa con una representación de la cordillera de los Andes, acompañada de detalles alusivos a palomas que simbolizan esperanza y resiliencia.