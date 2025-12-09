Clarissa de "El gordo y la flaca" narra su encuentro con Ricardo Arjona

-

Clarissa Molina de "El gordo y la flaca" contó su experiencia en Guatemala al asistir a la residencia de Ricardo Arjona.

A través de un reportaje Clarissa agregó que quedó encantada con el país y disfrutó cada momento, incluso el show "Lo que el seco no dijo".

"Lo que nos encontramos fue un país lleno de cultura, de comida espectacular, con más de 18 culturas dentro del país y Ricardo Arjona dio el show que todo fanático quiero ver", explicó.

Clarisa entrevistó a las fans que viajaron al país para disfrutar el show, conoció Antigua y comió lo mejor.

Molina también se paseo por los emprendimientos que destacan en la gira, como "Dulces el sombrerón", "Ulew" y "Jaspe by Vitto"., además del trabajo de Fundación Adentro en pro de la niñez.

"No te voy a agradecer por estar en el show, ni por hacer la cobertura, porque has hecho una belleza hablando de mi país, la verdad, te vi ayer en la Antigua y estor muy agradecido, para mñi fue increíble", le dijo Arjona a la periodista en persona, en un espaccio del show.

Acerca de ser profeta en su tierra dijo: "Me han tratado bien, un saludo a todos, al Gordo, a la Flaca y a vos, muchas gracias, y ¡vuelve!".

