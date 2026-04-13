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Capturan a un hombre cuando asaltaba a un comerciante

  • Por Reychel Méndez
13 de abril de 2026, 12:44
Los agentes policiales capturaron al hombre a mitad del asalto. (Foto ilustrativa: iStock)

Los agentes policiales capturaron al hombre a mitad del asalto. (Foto ilustrativa: iStock)

Los agentes policiales neutralizaron al asaltante y lo capturaron mientras despojaba de sus pertenencias a un comerciante. 

OTRAS NOTICIAS: Le negaron la entrada al hospital y amenazó con un arma de fuego

Un asaltante fue capturado en Parramos Chimaltenango cuando se encontraba despojando de sus pertenencias a un comerciante. 

Agentes de la Policía Nacional Civil efectuaban operativos, cuando se percataron que el delincuente le arrebataba dinero en efectivo al comerciante. Se acercaron a la escena y lo neutralizaron cuando pretendía escapar, pero terminó esposado e inmovilizado.

El hombre fue puesto a disposición de la ley. (Foto: PNC)
El hombre fue puesto a disposición de la ley. (Foto: PNC)

Los agentes identificaron al asaltante como Luis "N", de 25 años y le decomisaron lo que minutos antes había robado, que en total eran Q.2 mil 850 en efectivo.

El afectado acompañó al personal policial para dar sus declaraciones y fortalecer la causa penal contra el detenido.

El afectado acompañó a los agentes para declarar sobre el crimen. (Foto: PNC)
El afectado acompañó a los agentes para declarar sobre el crimen. (Foto: PNC)

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