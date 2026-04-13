Capturan a un hombre cuando asaltaba a un comerciante

Los agentes policiales neutralizaron al asaltante y lo capturaron mientras despojaba de sus pertenencias a un comerciante.
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Un asaltante fue capturado en Parramos Chimaltenango cuando se encontraba despojando de sus pertenencias a un comerciante.
Agentes de la Policía Nacional Civil efectuaban operativos, cuando se percataron que el delincuente le arrebataba dinero en efectivo al comerciante. Se acercaron a la escena y lo neutralizaron cuando pretendía escapar, pero terminó esposado e inmovilizado.
Los agentes identificaron al asaltante como Luis "N", de 25 años y le decomisaron lo que minutos antes había robado, que en total eran Q.2 mil 850 en efectivo.
El afectado acompañó al personal policial para dar sus declaraciones y fortalecer la causa penal contra el detenido.