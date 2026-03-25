Mixco reactiva transporte Express con nuevas tarifas temporales de Q6 y Q7

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El servicio de transporte Express en Mixco se reactiva este miércoles tras negociaciones entre la municipalidad y transportistas. Conoce las nuevas tarifas de Q6 con tarjeta y Q7 en efectivo, y dónde recargar tu tarjeta Innovate.

El servicio del transporte Express fue reanudado este miércoles en el municipio de Mixco, luego de varios días de suspensión que afectaron a cientos de usuarios.

El servicio se reactivó tras una negociación entre el alcalde Neto Bran y representantes de las empresas de transporte, quienes acordaron retomar operaciones bajo una nueva tarifa temporal.

Los usuarios regresan al transporte tras días de suspensión. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

El pasaje quedó establecido en Q6 con la tarjeta prepago y en Q7 al pagar en efectivo. Esta medida será evaluada durante los próximos ocho días y dependerá del comportamiento del precio del combustible.

El vocero municipal, Mynor Espinoza, indicó que la decisión busca restablecer el servicio sin dejar de lado la situación económica que enfrentan tanto transportistas como usuarios.

Vecinos retoman sus traslados tras reanudación del servicio. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

Además, se informó que la Policía Municipal y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) mantienen presencia en distintos puntos para garantizar la seguridad de los usuarios y verificar que se respeten las tarifas.

Las autoridades reiteraron que en el caso de taxis y mototaxis no se permitirá ningún incremento, manteniendo la tarifa máxima en Q5, por lo que continuarán los operativos para evitar cobros excesivos.

Autoridades supervisan el cumplimiento de la nueva tarifa. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

Durante la madrugada del miércoles, vecinos reportaron complicaciones para movilizarse hacia sus trabajos y centros de estudio; sin embargo, conforme avanzó la mañana, las unidades comenzaron a circular nuevamente en distintas rutas.

La reanudación del servicio ocurre luego de varios cambios en la decisión sobre el pasaje. El jueves pasado se había autorizado un aumento escalonado, el cual fue dejado sin efecto el viernes tras el rechazo de vecinos, lo que derivó en la suspensión del servicio el lunes y martes.

Tarifa será evaluada según el precio del combustible. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

Puntos de recarga

Autoridades municipales recordaron que los usuarios pueden adquirir y recargar la tarjeta prepago "Innovate" en distintos puntos del municipio, incluyendo el edificio municipal en zona 1, regencias territoriales y centros comerciales como Montserrat, Eskala y Naranjo Mall.

La comuna indicó que el uso de esta tarjeta permitirá acceder a la tarifa más baja, mientras se mantiene el monitoreo del servicio y del comportamiento del precio del combustible.