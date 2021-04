Modelo quedó cuadripléjica luego de morder un pretzel en EE.UU.

La modelo Chantel Giacalone sufrió una violenta reacción alérgica que la dejó cuadripléjica, tras comer un pretzel durante una convención en las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

La mujer tenía 27 años y le esperaba una prometedora carrera, pues apenas iniciaba su camino en la actuación cuando ocurrió la tragedia.

Chantel quedó cuadripléjica y ahora, su única forma de comunicarse, es por el movimiento de sus ojos, además debe ser alimentada por medio de un tubo.

La modelo jamás se recuperó de este episodio. (Foto: Oficial)

Todo comenzó cuando participó como modelo en el Magic Las Vegas en 2013, un evento anual de moda. La actividad se realizó en el Mandaly Bay South Convention Center.

A las 3 de la tarde, luego de una ajetreada mañana, una amiga llamada Tara Retes le llevó un yogur helado que iba adornado con un pedacito de pretzel.

Giacalone lo comió sin saber que contenía mantequilla de maní, legumbre a la que era alérgica.

La modelo, al sentirse mal, llamó inmediatamente a su padre quien le dijo que le administraran EpiPen para contrarrestar la reacción alérgica y que buscara ayuda médica de inmediato.

A las 3:06 pm la atendieron los paramédicos, a parte de esto, ella le dijo a su amiga que le buscara Benadryl.

Según su amiga, al haberlo conseguido, y arribar donde era atendida, ya no podía tomarlo pues su garganta estaba cerrada, además tenía los ojos morados y sus dedos estaban tan hinchados que parecían estallar por la presión de sus anillos. "No me dejes morir. No me quiero morir", decía.

La mujer recibió $29.5 (Más de Q224 millones) luego de que un jurado encontrara culpable de negligencia al servicio médico que trató a Giacalone.

Según el abogado Christian Morris, Giacalone perdió oxígeno en el cerebro durante los minutos que pasó con MedicWest Ambulance, servicio que estaba a cargo del puesto médico en esos momentos.

La defensa de la familia argumenta que la víctima fue tratada con epinefrina intramuscular, tratatmiento insuficiente para los pacientes que entran en anafilaxis tras una reacción alérgica.

Ella debió recibir IV efedrina usado en alergias severas y requerido por el Distrito Sur de Salud del Estado de Nevad. Ellos tenían la dosis, sin embargo, no la usaron en ella.