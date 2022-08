Modelo sufre acoso sexual y cámaras captan el incómodo momento (video)

Una grabación muestra el momento exacto en que una modelo es acosada por un hombre que la acorrala en un pasillo de un supermercado.

La modelo Daisy Delacroix utilizó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de acoso. La también influencer contó que todo ocurrió en un supermercado, y el hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar.

El video muestra cuando un hombre caminó por el pasillo donde ella realizaba sus compras, miró a sus alrededores y al percatarse que no había gente, se lanzó contra ella para tocarla inapropiadamente.

Según Daisy, ella estaba viendo alimentos en un congelador, cuando de repente sintió la presencia del sujeto.

"Hoy, después del trabajo, estaba haciendo la compra y, como se puede ver en este vídeo, este hombre se acerca por detrás, me toca y me susurra al oído 'qué pasa nena'. Estaba en completo shock, señoras, por favor tengan cuidado con su entorno. No conocía a este hombre y trató de disimularlo", narró.

Sujeto acosa sexualmente a modelo de OnlyFans… pic.twitter.com/RogGfQ7bcl — Lo + viral (@VideosVirales69) August 26, 2022

Ante el incómodo momento, ella contó que encaró al hombre, pero este justificó que ella tuvo la culpa por utilizar ropa provocativa. Eso desató su descontento y fue por ello, que tomó la iniciativa de publicar el acontecimiento para que las mujeres estén en alerta y puedan evitar esos casos.

Pese a que recibió el apoyo de otras mujeres tras su denuncia pública, hubo quienes la criticaron por su forma de vestir. Ella alegó que la vestimenta no debe ser motivo para que las mujeres sean acosadas.

"El hecho de que las mujeres decidan mostrar la piel nunca hará que esté bien agredirlas sexualmente. Aprendan a autocontrolarse, es asqueroso que algunos piensen que está bien tocar a una mujer sólo porque enseña piel", añadió.

*Con información de El Heraldo de México.