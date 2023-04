Modelo venezolano muestra su "outfit" para recorrer Cayalá

El famoso modelo y creador de contenido Magno Scavo compartió en sus de redes sociales su outfit para recorrer la ciudad de Guatemala.

En su cuenta oficial de TikTok el famoso compartió cómo lució para hacer su primer recorrido por el país afirmando su emoción.

(Foto: Oficial)

"Outfit para mi primer día en Guatemala", escribió en el clip donde mostró la camisa y pantalón de su elección para este importante momento de su viaje.

"Seleccionemos las prendas, me han dicho que el clima es cálido pero fresco por eso voy a elegir lino, miren el cuello de esta camisa que nace desde aquí y es completo", explicó el famoso.

"De pantalón usaré este chino que tiene una manera muy peculiar de abotonarse, pienso en lo bonito que es... de zapatos usaré estos mocacines de borla y fleco, tengo un poco de miedo porque no sé qué me espera, qué tanto camine pero quiero ir elegante entonces tengo qué sacrificar", dijo.

"Me dijeron que iba a ir a una parte de la ciudad que se llama Cayalá. La busqué por internet y es increíble, por eso me quiero vestir así para hacer contenido, de americana (blazer) usaré esta gris que creo que va muy bien con la paleta de colores que estoy usando, cruzado, gafas de sol y reloj no traje ninguno", describió.

El tiktoker se especializa en looks para que los hombres puedan combinar en el día a día. El modelo se encuentra en el país con motivo de la Semana de la Moda en Guatemala, también conoció Antigua Guatemala y mostró un poco acerca del arte textil del país.

MIRA SUS VIDEOS:

#ModaEnTikTok #modamasculina ♬ TQG - KAROL G & Shakira @magno_scavo Saliendo para Cayalá, me encanta el clima de esta ciudad y la gente ni hablar.. #guatemala

@magno_scavo #cayalaguatemala ♬ sonido original - M A G N O S C A V O #CapCut Guatemala me está gustando. #guatemala