Luka Modric, un niño de la guerra que pide paz en Ucrania

Luka Modric fue un niño de la guerra y ahora pide paz en Ucrania.

"Crecí en una guerra y no se lo deseo a nadie. Hay que acabar con esta tontería donde muere gente inocente. Queremos vivir en paz, paren la guerra", dijo en cu cuenta de Twitter el futbolista croata Luka Modric.

El mediocampista del Real Madrid tenía apenas 5 años cuando le tocó vivir la guerra de Croacia, donde "vio morir a su abuelo y huyó a Zadar, entre los bosques". Ahora, pide públicamente paz en Ucrania.

I grew up during war and I don't wish it on anyone. We must stop this nonsense where innocent people die. We want to live in peace. #StopWar — Luka Modrić (@lukamodric10) February 27, 2022

Nació en la ciudad adriática de Zadar en 1985, en la aquel entonces Yugoslavia. Con apenas 5 años él y su familia fueron desplazados durante la Guerra croata de Independencia, debiendo vivir en hoteles en compañía de otros refugiados. "Luka vio con sus propios ojos cómo mataban a su abuelo. No tuvieron otra opción que huir para no ser asesinados a través de los bosques y las montañas", dijo Josip Bajlo, director deportivo del NK Zadar.

Modric vivió con su familia en el Hotel Kolovare, donde se aislaba de la catástrofe jugando al fútbol con otros niños. Su talento no pasó desapercibido para los empleados del hotel, que se pusieron en contacto con el NK Zadar para que le ficharan "Él cogía el balón y hacía malabares que hacían chicos de 20 años... Teniendo 7 u 8", confesó Svetko Custic, presidente de la entidad.