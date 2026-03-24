Mohamed Salah dejará el Liverpool al final de temporada

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Tras nueve temporadas de goles y títulos, la leyenda egipcia Mohamed Salah dejará el Liverpool al final del presente curso, anunció este martes el vigente campeón de la Premier League.

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El delantero de 33 años llegó a Anfield procedente de la Roma en 2017 y ha disputado 435 partidos con el Liverpool, en los que ha marcado 255 goles.

"El delantero ha alcanzado un acuerdo con los Reds por el que pondrá fin a un notable capítulo de nueve años en Anfield. Salah expresó su deseo de hacer este anuncio a los aficionados lo antes posible, para aportar transparencia sobre su futuro debido al respeto y la gratitud que siente por ellos", explicaron los reds.

El Faraón abandonó el campo en Anfield por molestias la semana pasada después de marcar en la victoria del Liverpool por 4-0 contra el Galatasaray, que aseguró su plaza en los cuartos de final de la Liga de Campeones de esta temporada.

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.



The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

En plena forma, Salah había marcado en tres de sus últimas cuatro titularidades tras una inusual sequía.

El egipcio, que rara vez se ausenta por lesión, parecía haber vuelto a encontrar su sitio después de un conflicto con su técnico Arne Slot, a finales de 2025, cuando fue relegado al banquillo durante varios partidos.

A pesar de su buen rendimiento reciente, Salah solo ha marcado cinco goles en la Premier League esta temporada, frente a los 29 que anotó en la campaña 2024/25, cuando el Liverpool se proclamó campeón de liga.