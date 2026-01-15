Momento en que familiar identifica a víctima de ataque armado (video)

Las desgarradoras imágenes muestran el momento en que una de las víctimas fue identificada por un familiar.
EN CONTEXTO: Ataque armado deja dos fallecidos en Santa Lucía Los Ocotes (video)
Un ataque armado se registró la mañana de este jueves 15 de enero en el kilómetro 14 de la ruta que conduce a Santa Lucía Los Ocotes.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y constataron que dos personas habían fallecido.
Las víctimas fueron identificadas como Emanuel Eliazar Ramírez Chután, de 22 años, y José Luis Martínez Hurtado, de 33.
Un video, compartido por los cuerpos de socorro, muestra el momento en que un familiar llega al lugar e identifica a unos de los fallecidos.
Mira aquí las imágenes.
Elementos de seguridad acordonaron el área para preservar la escena, mientras que las autoridades correspondientes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen.