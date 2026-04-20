Momento en que ocurre el ataque en set de "Sin senos sí hay paraíso" (video)

Las imágenes muestran cómo el hombre armado comete el primer ataque.
EN CONTEXTO: Ataque en set de "Sin senos sí hay paraíso" deja tres fallecidos en Colombia
Un mortal ataque ocurrió durante la grabación de la cuarta temporada de la telenovela "Sin senos sí hay paraíso", en Colombia.
El hecho dejó a tres personas fallecidas.
Según el reporte de las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá, el agresor provocó una escena de caos entre el equipo de producción.
Un video ha salido a luz y muestra el momento en que el agresor se acerca a su primera víctima, causando terror entre los presentes.
Los fallecidos fueron identificados como Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, quien trabajaba en el área de transporte, y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45, conductor de un vehículo oficial de la producción.
El atacante falleció en el lugar, pero hasta el momento no ha sido identificado.