Momento en que ocurre el ataque en set de "Sin senos sí hay paraíso" (video)

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Las imágenes muestran cómo el hombre armado comete el primer ataque.

Un mortal ataque ocurrió durante la grabación de la cuarta temporada de la telenovela "Sin senos sí hay paraíso", en Colombia.

El hecho dejó a tres personas fallecidas.

Según el reporte de las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá, el agresor provocó una escena de caos entre el equipo de producción.

Un video ha salido a luz y muestra el momento en que el agresor se acerca a su primera víctima, causando terror entre los presentes.

Sin mediar palabra así ocurrió el ataque dentro de un set de grabación de la reconocida serie “Sin senos no hay paraíso”. Un sujeto llegó hasta el parqueadero y, por la espalda, atacó a un hombre hasta causarle la muerte. El hecho dejó un saldo de tres personas fallecidas. pic.twitter.com/FH7yPomNsY — Bogotá 24/7 (@NotiBogota247) April 20, 2026

Los fallecidos fueron identificados como Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, quien trabajaba en el área de transporte, y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45, conductor de un vehículo oficial de la producción.

El atacante falleció en el lugar, pero hasta el momento no ha sido identificado.