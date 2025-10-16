Las imponentes cabezas olmecas que demuestran su presencia en Guatemala.

-

Planifica tu visita, conoce horarios y precios, y explora este tesoro precolombino en el Museo Arqueológico de La Democracia, Escuintla

Las cabezas y esculturas de gran tamaño desenterradas en La Democracia, Escuitnla, recuerdan la presencia de los olmecas en el sitio arqueológico Monte Alto, para apreciarlas se puede visitar el Museo Regional de Arqueología Rubén Chévez Van Dorme, que refleja el florecimiento de este pueblo anterior a la presencia de los mayas.

Artefactos mesoamericanos precolombinos de las tierras bajas del Pacífico, que datan desde el período preclásico hasta el período posclásico, se encuentran en este recinto que está en pleno centro del municipio, frente al parque.

Varias esculturas de piedra volcánica entre las que resaltan las cabezas humanas y personajes gordos sentados con los ojos cerrados, una cabeza de felino muy estilizada y un tipo de gran cuenco de piedra destacan entre sus piezas.

El actual edificio fue inaugurado el 22 de mayo de 1972. (Foto: Redes sociales del Museo Regional de Arqueología)

Según el Sistema de Información Cutural, además de la colección arqueológica, el museo posee una exposición de arte moderno de artistas guatemaltecos, en la planta superior, así como una amplia colección de documentos y libros históricos de referencia.

Fueron los hallazgos arqueológicos realizados en fincas locales los que originaron la fundación de este museo, para exponer las piezas de origen olmeca y otras encontradas en diferentes excavaciones.

Visítalo

La administración del recinto informó que este se encuentra abierto de martes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 15:00 horas. El ingreso tiene un costo de Q5 para los turistas nacionales y de Q30 para los extranjeros.

Si vas desde la ciudad de Guatemala, te demorarías unas dos horas en vehículo particular, yendo por la ruta al Pacífico.

Grupos de estudiantes visitan el lugar para aprender sobre la historia local. (Foto: Redes sociales del Museo Regional de Arqueología)

En la Central de Mayoreo también podrías tomar un autobús Esmeralda o Dorita, de los que conducen hacia Sipacate, y desceder de la unidad al llegar a La Democracia; para esto planea disponer de al menos Q35 para el pasaje de ida.

Origen

Maestros fueron los promotores de la creación de este museo, pues con sus propios recursos recolectaron piezas localizadas en sectores cultivados.

Para realizar una visita guiada, puedes contactar directamente a la administración del museo al teléfono 7880-3650. (Foto: Redes sociales Museo Regional de Arqueología)

El portal del Sistema de Información, avalado por el Ministerio de Cultura y Deportes, explica que en 1945, un grupo de vecinos comenzaron los trámites para rescatar y trasladar las esculturas líticas de Monte Alto y en 1966, con colaboración de la Dirección General de Caminos se realizó la reubicación de ocho piezas en la plaza central de la localidad. Posteriormente, se descubrieron cuatro esculturas más y se colocaron con las demás.

Fue en 1970 cuando Rubén Chévez Van Dorne, con ayuda de vecinos y la Dirección General de Obras Públicas, fundaron el museo para albergar todas las piezas líticas, cerámica y jades descubiertos en la región.