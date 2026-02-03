En plan relámpago: Monterrey llega este martes y no hará reconocimiento de cancha

El poderoso Monterrey viene con prisa a Guatemala para su encuentro de este miércoles contra Xelajú, por la ronda inicial de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.
La llegada del cuadro regiomontano está prevista para la tarde de este martes, casi a 24 horas del compromiso, pero lo curioso es que no tienen contemplado ofrecer rueda de prensa ni mucho menos hacer el reconocimiento de cancha.
De esa cuenta, el club que ha ganado cinco veces esta contienda regional, la última en 2021, se centra únicamente en solventar el partido y regresarse a su país para luego preparar el choque contra el América, el próximo sábado por la quinta jornada de la Liga MX.
Con el español Domenec Torrent, exasistente técnico de Pep Guardiola, en clubes como Barcelona, Bayer Múnich y Manchester City, entre las figuras del plantel destacan Sergio Canales, Jesús Corona, Fidel Ambriz, Oliver Torres e Iker Fimbres, entre otros.
Los rayados han enfrentado en torneos de la Concacaf a Comunicaciones, Municipal y al propio Xelajú. En su última visita, en 2024, vencieron a los albos 4-1.
Con los altenses el antecedente se remonta a 2013, en la extinta Liga de Campeones, con una llave que se saldó 3-1 en favor de los aztecas en el Mario Camposeco y 1-1 en Monterrey.