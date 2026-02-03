Xelajú se instala en la capital para recibir a Monterrey en la Copa de Campeones

Xelajú está instalado desde este lunes en la capital, donde este miércoles por la noche (7:00) recibirá al Monterrey mexicano en el Cementos Progreso, en la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.
El equipo altense, dirigido por el mexicano Roberto Hernández, llega impulsado al duelo tras la victoria en casa el pasado sábado frente a Comunicaciones, que lo posiciona como sublíder del campeonato nacional, con 2 victorias, 1 empate y 1 derrota.
Los quetzaltecos han encontrado otro estilo de juego con Hernández, pero siempre siendo competitivos y eficaces, algo que aspiran a replicar contra los rayados, uno de los clubes más fuertes de la región y en una de las pruebas de fuego para el sucesor de Amarini Villatoro.
Jorge Aparicio, por suspensión, por realizar gestos de que les "robaron" en la final ante Alajuelense, y Claudio de Oliveira, quien sufrió una elongación del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda, son bajas confirmadas.
Son ausencias sensibles para el rebaño, que volverá a la zona 6, un escenario que pese a ser prestado no les cae nada mal, pues con Villatoro, anterior timonel, sacaron resultados clave, salvo en la gran final, que perdieron en penales.
Este martes es día de reconocimiento de cancha, hablar ante los medios de comunicación por la tarde y quedar listos para el crucial choque contra los regiomontanos, que en la Liga MX, marchan en el sexto lugar después de 4 jornadas.