El motivo de la ausencia de Cristiano en el funeral de Diogo Jota

Cristiano Ronaldo no estuvo presente el sábado en el funeral de Diogo Jota y su hermano André Silva, fallecidos el jueves en un accidente de tránsito en España. La decisión del astro luso ha generado división de opiniones, provocando incluso la reacción de la hermana del capitán de Portugal.

Katia Aveiro apareció en redes sociales para desmentir muchas cosas y reconocer el verdadero motivo por el que CR7 no fue al funeral de su compañero de selección. Según la hermana, Cristiano quería evitar que toda la atención mediática se fuera sobre él y causar un "circo" de problemas a la familia de Diogo.

"Mi hermano no puede ir a casamientos porque si no se perdería el foco real de un casamiento. No puede ir a fiestas de un sobrino o por ejemplo mío por la misma razón, no puede ir a un café por razones obvias", comentó en su perfil de Instagram.

Además, Katia contó que cuando su padre murió, hace 19 años, época donde no había redes sociales, Cristiano fue al funeral y se generó un caos. "No hubo respeto, la gente no respetó, fue hace 19 años y fue nuestro padre. Imaginen lo que podía pasar con Diogo y André. No vamos a ser hipócritas, no lo seamos, los mismos que lo están criticando son los que siempre lo critican", dijo Aveiro.

La hermana de Cristiano sale en defensa del futbolista



El portugués ha recibido numerosas críticas por no asistir al funeral de Diogo Jota y su hermano André Silva



Así justifica Katia Aveiro la decisión del delantero pic.twitter.com/RL05PrE62a — MARCA (@marca) July 6, 2025

Por último, defendió la decisión de su hermano y criticó la falta de empatía de muchos periodistas. "El fanatismo cansa, las críticas son inútiles. La sociedad está enferma. Todos tenemos familia".

Apoyo total

Los medios en Portugal afirman que, a pesar de su ausencia en el evento fúnebre, Cristiano tuvo una conversación con los padres de Diogo y André y la esposa del jugador del Liverpool, Rute, ofreciendo su ayuda incondicional en lo que sea necesario.