Motorista atropella a una estudiante en la calzada San Juan

La estudiante fue trasladada a un centro asistencial debido a sus heridas.
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Este lunes 11 de mayo, autoridades reportaron un percance vial en la Calzada San Juan donde un motorista atropelló a una estudiante.
Según los primeros reportes, el conductor perdió el control, arrollando a la estudiante y causándole lesiones en diferentes partes del cuerpo. La víctima portaba uniforme de una institución educativa del sector.
Al lugar se presentaron Bomberos Municipales, quienes establecieron que era necesario su traslado inmediato a la Emergencia del Hospital Roosevelt. Posteriormente fue identificada como Elizabeth Hernández, de 19 años.
El conductor de la motocicleta también presentaba algunas lesiones que fueron atendidas en el lugar del accidente, sin requerir traslado a centro asistencial.
Se solicitó la presencia de la Policía Nacional Civil, quienes se quedaron en el lugar solventando la situación con el conductor involucrado.