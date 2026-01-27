Mourinho: "¿Arbeloa ? Es uno de mis hijos, deseo que le vaya bien"

-

El entrenador del Benfica, José Mourinho, considera "como un hijo" al nuevo técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, aseguró en la rueda de prensa en la víspera del choque de ambos equipos en la última jornada de la Liga de Campeones de Europa.

El veterano DT entrenó a Arbeloa en su etapa en el Real Madrid (2010-2013) y el exdefensa fue uno de los grandes apoyos de Mou en un vestuario blanco que entonces estaba dividido.

Mourinho mostró su "sorpresa" la semana pasada por la cantidad de entrenadores inexpertos que actualmente entrenan a grandes clubes europeos, lo que algunos interpretaron como una pulla a Arbeloa, que hace dos semanas sustituyó a Xabi Alonso en el banquillo blanco sin tener experiencia previa en un equipo profesional.

Pero este martes, el portugués aseguró que nunca tratará de ponerle las cosas difíciles a antiguos jugadores suyos, como también es el caso del actual entrenador del Inter de Milán, el rumano Cristian Chivu.

"Hay un problema: tanto Chivu como Arbeloa son mis hijos, no son solo exjugadores míos, sino que son especiales", declaró Mourinho.

️ José Mourinho: "Estoy esperando a hablar mañana con Arbeloa, obviamente lo haré lejos de VOSOTROS, y antes y después del partido siempre será mi ARBELOA, para mí es un chico muy especial." pic.twitter.com/0Yu85eYKko — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) January 27, 2026

"Hablando de Álvaro, diría que es uno de los jugadores, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal, y por la empatía personal, que está entre mis favoritos de todos", añadió.

"Obviamente, no es el mejor jugador que ha jugado en el Real Madrid, pero ciertamente es uno de los mejores hombres que han jugado para mí en el Real Madrid", insistió.

Mourinho reveló que no ha hablado con Arbeloa desde que se hizo cargo del banquillo merengue, pero que tampoco es necesario: "Con Álvaro no hace falta una llamada para decir 'buena suerte'. Él lo sabe".

Mou no dudó en mostrar su amor por Arbeloa y por el coloso español: "A Álvaro quiero que le vaya bien donde vaya. Yo quiero que al Madrid le vaya bien con cualquier entrenador. Así que imagínate lo bien que quiero que le vaya al Madrid con Arbeloa".