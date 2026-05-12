Real Madrid analiza el regreso de José Mourinho tras otra temporada sin títulos

El Real Madrid ya piensa en una profunda reestructuración tras cerrar una temporada sin títulos y, en medio de la crisis deportiva e interna, el nombre de José Mourinho vuelve a aparecer como una de las opciones para asumir el banquillo blanco.
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La dirigencia madridista analiza un cambio de rumbo después de un año marcado por la inestabilidad, en el que ni Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa lograron enderezar el camino del equipo tras la salida de Carlo Ancelotti.
Mou, actualmente al frente del Benfica, vuelve a sonar en el entorno madridista trece años después de su salida del club. Su primera etapa estuvo marcada por devolverle competitividad al equipo, aunque también provocó fuertes divisiones internas.
Sin embargo, el técnico portugués aseguró que todavía no ha tenido comunicación con nadie. "No he tenido ningún contacto con el Real Madrid y, hasta el último partido de liga, tampoco lo tendré. Después habrá una semana en la que tendré libertad para hablar con quien considere oportuno", declaró el luso.
El entrenador, de 63 años, insistió además en que "todas las noticias que han salido, las exigencias, las reuniones, todo son especulaciones".
El ambiente interno tampoco ha sido el mejor. En las últimas semanas trascendieron discusiones entre futbolistas, incluida una pelea entre Tchouaméni y Valverde, que terminó con el uruguayo hospitalizado tras recibir un golpe en la cabeza.