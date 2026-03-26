Expertos coinciden con alcalde Ricardo Quiñónez: la movilidad es una emergencia

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La brecha entre el crecimiento del parque vehicular y la infraestructura vial drena la productividad y calidad de vida de los guatemaltecos.+

OTRAS NOTICIAS: Comunas declaran emergencia de movilidad urbana y piden al Gobierno agilizar el Metro

El República Summit Infraestructura 2026 celebrado este miércoles 25 de marzo empezó con una radiografía cruda de la movilidad en Guatemala al destacar que alcanzó su límite, ya que, según diferentes expertos, mientras la red vial crece apenas un 1.4 % anual, el parque de motocicletas se dispara un 15 % y los vehículos un 8 %.

Esta desproporción ha creado un cuello de botella que ya no es solo un problema de tráfico, sino una crisis de Estado que afecta la economía, la seguridad y el tejido social del país, según advirtió Jorge Benavides, investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

(Foto: José Luis Pos / Colaborador)

El diagnóstico presentado por expertos internacionales y líderes locales revela que el área metropolitana de Guatemala, donde convergen 5 millones de personas, opera bajo una presión inmanejable.

Tráfico: una emergencia nacional

Desde inicios de este 2026, el alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, manifestó su preocupación por el tránsito y calificó la situación como una verdadera emergencia nacional.

Luego, el presidente Bernardo Arévalo coincidió con la postura y manifestó interés en continuar con el proyecto del Metro y respaldó la construcción del Aerometro en la ciudad.

Esta misma premisa fue señalada por Sebastián Siero, Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y alcalde de Santa Catarina Pinula, durante el panel "El costo de no hacer nada".

Siero denunció que las municipalidades terminan absorbiendo responsabilidades que competen al Gobierno Central, a pesar de contar con presupuestos significativamente menores.

"La corrupción también es cuando pasas por un bache y se te va la llanta", sentenció, vinculando la falta de mantenimiento con la desatención estatal.

(Foto: José Luis Pos / Colaborador)

Quiñónez coincidió en que el tiempo de los diagnósticos ya pasó y es momento de la acción técnica y destacó que la capital genera el 75% de la recaudación fiscal, fondos que permitirían financiar proyectos estratégicos como el Metro o el Metro Riel.

"Guatemala ya no cabe en sus carreteras", advirtió, instando a ejecutar la Ley de Infraestructura Vial para destrabar proyectos que llevan meses en pausa por falta de voluntad política.

Lecciones de gobernanza

Como contraparte, la exministra de Transporte de Colombia, Ángela María Orozco, invitada internacional al evento, compartió cómo su país logró reactivar proyectos paralizados separando lo técnico de lo político.

Colombia pasó de un 16% a un 92% de ejecución en su programa de autopistas 4G mediante un enfoque de institucionalidad sólida, según confirmó la propia Orozco.

(Foto: República.GT)

Para la experta, la clave reside en la continuidad y en entender la infraestructura como un proyecto de Estado que trascienda los ciclos de gobierno.

La solución para devolverle la movilidad al país, según coincidieron los expertos y autoridades locales que participaron en el summit, pasa por despolitizar la obra pública y fortalecer la capacidad técnica de ejecución.

Cifras alarmantes

Luis Diego Dávila, del Observatorio para las Ciudades de la Universidad del Istmo (UNIS), señaló que un guatemalteco promedio pierde más de 3 horas al día en desplazamientos, lo que equivale a 90 horas al mes.

"El área metropolitana de Guatemala pierde Q1,300 millones al mes solo en movilidad", advirtió Dávila.

Por su parte, Jorge Benavides subrayó que el problema no es solo el volumen de autos, sino la falta de conectividad, ya que apenas existe 1.06 metros de red vial por habitante.

Esta cifra es insuficiente para absorber los 9 millones de desplazamientos diarios que registra la región.

El costo humano

Más allá de los números, la saturación de la red ha degradado la seguridad al punto que el 60% de la población reporta haber sufrido un accidente vial en el último semestre.

El dato más alarmante indica que 3 de cada 7 fallecidos en estos siniestros tienen menos de 30 años, según los registros del Observatorio de la Policía Nacional citados por Dávila.

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), explicó que el 29% del costo final de los productos en Guatemala corresponde a logística.

Los retrasos y la falta de previsibilidad en las rutas encarecen el abastecimiento y restan competitividad al país frente a sus vecinos regionales.

Esta situación limita severamente la atracción de inversión extranjera directa, según detalló Font durante su intervención.